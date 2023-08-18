أنس جابر تصطدم بـ"صائدة الفراشات" (فيديو)
بلغت النجمة التونسية، أنس جابر، الدور ربع النهائي لبطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، من فئة 1000 نقطة، وستواجه فيه النجمة البيلاروسية، آرينا سابالينكا.
وصعدت أنس جابر على حساب الكرواتية دونا فيكيتش، التي انسحبت بسبب الإصابة، بعد نحو 23 دقيقة فقط من بداية المباراة بينهما، في وقت متأخر من ليلة الخميس، وكانت النجمة التونسية متقدمة بخمسة أشواط مقابل شوطين.
Ons to the QFs— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2023
She advances against Vekic 5-2 ret.#CincyTennispic.twitter.com/BYIP0RuZVS
بينما جاء تأهل آرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، على حساب جارتها الروسية داريا كاساتكينا، إثر فوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و39 دقيقة، وتوقفت عدة مرات بسبب هطول الأمطار.
Mood ☔️ 🤨@DKasatkina | #CincyTennispic.twitter.com/HL7xa2kHAv— wta (@WTA) August 17, 2023
Roaring ON!— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2023
Sabalenka sinks Kasatkina 6-3, 6-3 and will meet Jabeur in the quarters. #CincyTennispic.twitter.com/0GaPoWaWmW
يذكر أن النجمة البيلاروسية، أعفيت من خوض غمار الدور الأول، وظهرت في مقطع فيديو أثناء استعدادا لمواجهة كاساتكينا، وهي تصطاد فراشة على أرضية الملعب.
وستواجه أنس جابر سابالينكا يوم السبت، في تمام الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش، وتأتي هذه المواجهة بين اللاعبتين بعد 35 يوما فقط، من فوز النجمة التونسية على منافستها البيلاروسية في الدور نصف النهائي لبطولة "ويمبلدون" للتنس.
The Minister of Happiness spreading love to the world ❤️🇹🇳#CincyTennis | @Ons_Jabeurpic.twitter.com/qBzraI02Hb— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2023
والتقت اللاعبتان في 5 مناسبات جمعتهما حتى الآن، إذ فازت "وزيرة السعادة" التونسية المصنفة الخامسة عالميا، مرتين، مقابل ثلاث هزائم أمام سابالينكا، وعادة ما تشهد المواجهات بين النجمتين تنافسا قويا، مثل المباراة الأخيرة في ويمبلدون، حيث بلغت أنس جابر النهائي وخسرت اللقب أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.
المصدر: RT