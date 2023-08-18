 
مباشر

أنس جابر تصطدم بـ"صائدة الفراشات" (فيديو)

الرياضة

أنس جابر تصطدم بـ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvy8

بلغت النجمة التونسية، أنس جابر، الدور ربع النهائي لبطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، من فئة 1000 نقطة، وستواجه فيه النجمة البيلاروسية، آرينا سابالينكا.

وصعدت أنس جابر على حساب الكرواتية دونا فيكيتش، التي انسحبت بسبب الإصابة، بعد نحو 23 دقيقة فقط من بداية المباراة بينهما، في وقت متأخر من ليلة الخميس، وكانت النجمة التونسية متقدمة بخمسة أشواط مقابل شوطين.

بينما جاء تأهل آرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، على حساب جارتها الروسية داريا كاساتكينا، إثر فوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و39 دقيقة، وتوقفت عدة مرات بسبب هطول الأمطار.

يذكر أن النجمة البيلاروسية، أعفيت من خوض غمار الدور الأول، وظهرت في مقطع فيديو أثناء استعدادا لمواجهة كاساتكينا، وهي تصطاد فراشة على أرضية الملعب.

وستواجه أنس جابر سابالينكا يوم السبت، في تمام الساعة (23:00) بتوقيت غرينتش، وتأتي هذه المواجهة بين اللاعبتين بعد 35 يوما فقط، من فوز النجمة التونسية على منافستها البيلاروسية في الدور نصف النهائي لبطولة "ويمبلدون" للتنس.

إقرأ المزيد
سيناريو لا يصدق.. لاعبة روسية تخسر بطريقة غريبة في أمريكا!
سيناريو لا يصدق.. لاعبة روسية تخسر بطريقة غريبة في أمريكا!
إقرأ المزيد
لفتة رائعة من
لفتة رائعة من "وزيرة السعادة" التونسية (فيديو)

والتقت اللاعبتان في 5 مناسبات جمعتهما حتى الآن، إذ فازت "وزيرة السعادة" التونسية المصنفة الخامسة عالميا، مرتين، مقابل ثلاث هزائم أمام سابالينكا، وعادة ما تشهد المواجهات بين النجمتين تنافسا قويا، مثل المباراة الأخيرة في ويمبلدون، حيث بلغت أنس جابر النهائي وخسرت اللقب أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا