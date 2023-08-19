"وزيرة السعادة" تودع سيسيناتي على يد "صائدة الفراشات" (فيديو)

ودعت النجمة التونسية، أنس جابر، بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، من فئة الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 2.7 مليون يورو، وتقام على الملاعب ذات الأرضية الصلبة.

وجاء خروج أنس جابر على يد النجمة البيلاروسية، آرينا سابالينكا، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (5-7) و(3-6) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت.

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وثأرت سابالينكا بذلك لخسارتها أمام "وزيرة السعادة" التونسية في الدور نصف النهائي لبطولة "ويمبلدون" للتنس 2023.

وحققت اللاعبة البيلاروسية انتصارها الرابع في 6 مواجهات جمعتها حتى الآن مع أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا.

وستواجه آرينا سابالينكا (25 عاما) في الدور قبل النهائي للبطولة، اللاعبة التشيكية كارولينا موخوفا، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.

المصدر: RT