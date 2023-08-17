لفتة رائعة من "وزيرة السعادة" التونسية (فيديو)

خطفت النجمة التونسية أنس جابر الأضواء بلفتة رائعة، قبل مباراتها في بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس "WTA-1000"، البالغ مجموع جوائزها 2.7 مليون يورو، وتقام على الملاعب الصلبة.

ونشر الحساب الرسمي للاعبات التنس المحترفات على منصة "إكس" مقطع فيديو لأنس جابر، الملقبة بـ"وزيرة السعادة"، وهي توقع على كرة لأحد الأطفال، وطلبت منه النظر إلى الكاميرا لالتقاط صورة مشتركة معها قبل المغادرة.

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واستهلت النجمة التونسية مشوارها في هذه البطولة بفوز صعب على الأوكرانية أنغيلينا كالينينا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي.

وستكون أنس جابر على موعد في الدور الثالث، مع الكرواتية دونا فيكيتش التي تغلبت بدورها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بواقع: (3-6) و(6-3) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس.

المصدر: RT