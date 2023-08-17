الروسية كاساتكينا تصطدم بـ"صائدة" الفراشات (فيديو)

ضربت النجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا موعدا في الدور الثالث لبطولة سينسيناتي للتنس "WTA-1000"، البالغ مجموع جوائزها 2.7 مليون دولار، مع جارتها اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا.

وجاء تأهل آرينا سابالينكا على حساب صاحبة الأرض الأمريكية آن لي، إثر فوزها عليها بصعوبة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(2-6) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس.

Big serve to close it out 👊@SabalenkaA locks in her opening match!#CincyTennispic.twitter.com/Img3nA064A — wta (@WTA) August 17, 2023

وانتشر مقطع فيديو طريف للنجمة البيلاروسية، التي أعفيت من خوض غمار الدور الأول، تظهر فيها وهي تصطاد فراشة على أرضية الملعب، أثناء استعدادها لخوض هذا اللقاء.

The moth has found its way over to visit with @SabalenkaA 👀#CincyTennispic.twitter.com/w2XxPTJbZf — wta (@WTA) August 15, 2023

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بينما صعدت داريا كاساتكينا على حساب مواطنتها السابقة فارفارا غراتشيفا، التي تمثل فرنسا، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-3) و(6-1) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و16 دقيقة.

المصدر: RT