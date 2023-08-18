لماذا تم اختيار ميسي ضمن أفضل 3 لاعبين في أوروبا رغم خروجه المبكر من التشامبيونزليغ؟

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سبب اختيار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022-2023.

وأعلن "يويفا" عن القائمة النهائية لقائمة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي، والتي شهدت تواجد ميسي بجوار النجمين كيفين دي بروين و إيرلينغ هالاند ثنائي مانشستر سيتي.

وبعد الإعلان عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب، تلقى الاتحاد الأوروبي هجوما لاذعا بسبب وجود ميسي ضمن المرشحين للفوز بالجائزة.

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وهو ما دعى "يويفا" تبرير اختيار ميسي ضمن قائمة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022-2023، على الرغم من خروجه من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 في النسخة الأخيرة مع باريس سان جيرمان.

واستشهد اليويفا في بيانه بمساهمة النجم الأرجنتيني لبلاده في الفوز بلقب كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

بالإضافة إلى فوزه بلقب الدروي الفرنسي مع باريس سان جيرمان، علاوة على أرقامه في دوري أبطال أوروبا على الرغم من توديع البطولة من ثمن النهائي، مع فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن العام الماضي.

وسيتم الكشف عن الفائز في 31 أغسطس الجاري، في موناكو، على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتم اختيار القائمة المختصرة الأولية للاعبين من قبل مجموعة الدراسة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بناء على أدائهم خلال الموسم 2022-2023 على مستوى النادي والمنتخب.

المصدر: "وكالات"