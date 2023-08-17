"يويفا" يعلن عن قائمة المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب أوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء يوم الخميس، عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لنيل جائز أفضل لاعب في أوروبا، خلال الموسم الماضي.

ورشح الـ"يويفا" كلا من ثنائي فريق مانشستر سيتي، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأمريكي، للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

ويعتبر دخول ميسي قائمة الثلاثة المرشحين لنيل جائز أفضل لاعب في أوروبا، مفاجأة للوهلة الأولى نظرا للأداء الباهت الذي قدمه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر 2022.

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وسيتم الكشف عن الفائز في 31 أغسطس الجاري، في موناكو، على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتم اختيار القائمة المختصرة الأولية للاعبين من قبل مجموعة الدراسة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بناءً على أدائهم خلال الموسم "2022-2023" على مستوى النادي والمنتخب.

وأكد يويفا أنه تم التصويت على اختيار الثلاثي ميسي ودي بروين وهالاند من أصل لائحة مؤلفة من عشرة لاعبين، من جانب لجنة تحكيم مكونة من مدربي الأندية المشاركة في الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ودوري المؤتمر "كونفرنس ليغ")، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء الـ"يويفا"، إضافة إلى لجنة من الصحفيين الأوروبيين.

المصدر: وكالات