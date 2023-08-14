الدوري الروسي.. نادي باري يهزم فريق أحمد

تغلب نادي "باري إن إن" على ضيفه فريق أحمد بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجمين إدغار سيفيكيان، وتيمور سليمانوف في الدقيقتين (1، و36) على الترتيب.

وحقق نادي باري من مدينة نيجني نوفغورود، انتصاره الأول في الموسم الحالي للدوري، مقابل هزيمتين وتعادل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

في المقابل تعرض فريق أحمد من غروزني عاصمة جمهورية الشيشان، للهزيمة الثالثة، مقابل فوز واحد، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: RT