روسيا بطلة لدورة ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة

أحرز منتخب روسيا المركز الأول في دورة ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة، التي اختتمت منافساتها اليوم الاثنين، بحفل الختام في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وحصدت روسيا 288 ميدالية، منها 149 ميدالية ذهبية و89 ميدالية فضية إضافة إلى 50 ميدالية برونزية، وتلتها بيلاروس بالمركز الثاني برصيد 236 ميدالية (48 ذهبية، 78 فضية، 110 برونزية)، ومن ثم أوزبكستان في المرتبة الثالثة برصيد 106 ميدالية (28 ذهبية، 25 فضية، 53 برونزية).

يذكر أن بيلاروس استضافت فعاليات النسخة الثانية لدورة ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة، خلال الفترة ما بين يومي (4 و14) أغسطس الجاري، بمشارك أكثر من 2000 رياضي ورياضية قدموا من 23 دولة.

ومن المقرر أن تستضيف أذربيجان فعاليات النسخة الثالثة لدورة ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة في عام 2025.

المصدر: RT