"اليد الطولى".. روسيا تمطر شباك دولة آسيوية بـ76 هدفا

أمطر منتخب روسيا لكرة اليد للسيدات شباك نظيره القيرغيزي بـ76 هدفا مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن النسخة الثانية لدورة ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة.

وقد أحرزت اللاعبة الروسية يفا غاكامي لوحدها 11 هدفا خلال اللقاء الذي جرى في مدينة بريست البيلاروسية.

وحقق منتخب روسيا تحت 19 عاما، بذلك ثاني أكبر نتيجة في تاريخ كرة اليد منذ عام 1981، عندما هزم منتخب الاتحادي السوفياتي السابق للرجال، نظيره الأفغاني بنتيجة (86-2) هدفا، ضمن دورة "سبارتاكياد" للجيوش الصديقة.

كما حقق منتخب بيلاروس فوز كبيرا أيضا، على نظيره الأوزبكي بنتيجة (48-23) هدفا، في المواجهة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

وسيواجه منتخب روسيا في مباراته المقبلة نظيره الأوزبكي غدا الأحد، بينما ستلعب بيلاروس ضد قرغيزستان.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لدورة ألعاب بلدان رابطة الدول المستقلة، يوم أمس الجمعة، في بيلاروس، وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري، بمشارك أكثر من 2000 رياضي ورياضية قدموا من 23 دولة.

المصدر: RT