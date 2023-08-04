بالصور.. رياضيو مصر يصلون إلى بيلاروس للمشاركة في دورة الألعاب الثانية لرابطة البلدان المستقلة

وصل رياضيو مصر وفيتنام وباكستان إلى بيلاروس للمشاركة في دورة الألعاب الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة ابتداء من 4 أغسطس الجاري إلى 14 من الشهر نفسه.

وسيقام حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الثانية لرابطة الدول المستقلة غدا السبت في "مينسك أرينا"، على أن يقام الحفل الختامي للألعاب في 13 أغسطس.

وسيشارك أكثر من 2000 رياضي قدموا من 23 دولة.

وستستضيف المنافسات كل من مينسك (الجمباز الإيقاعي ، ألعاب القوى ، الكرة الطائرة ، الخماسي الحديث ، الرماية ، كرة القدم الشاطئية ، كرة السلة 3×3)، وغرودنو (الهوكي الميداني ، رفع الأثقال)، وفيتيبسك (الملاكمة التايلاندية)، وأورشا (الملاكمة)، وموغيليف (الرماية ، الكاراتيه)، وغوميل(الجودو)، وزلوبين(سامبو)، وسوليجورسك (المصارعة)، وبريست (كرة اليد، السباحة)، ومولوديتشنو(الكرة الطائرة الشاطئية)، وبوريسوف.

المصدر: RT