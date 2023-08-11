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رابطة الدوري السعودي ترفض طلبا للنصر والهلال قبيل مواجهتهما في نهائي البطولة العربية

الرياضة

رابطة الدوري السعودي ترفض طلبا للنصر والهلال قبيل مواجهتهما في نهائي البطولة العربية
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أكدت صحيفة "الرياضية"، أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى من الدوري.

وقالت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادرها الخاصة: "رفضت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتيهما أمام أبها والاتفاق المقررتين الاثنين المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري روش السعودي، لخوضهما نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) غدا السبت".

ومن المقرر أن يواجه النصر مواطنه الهلال غدا السبت في نهائي البطولة العربية للأندية، وبعدها بـ48 ساعة، يخوض الفريقان مباراتيهما في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في السادسة مساء، بينما يحل النصر ضيفا على الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في التاسعة مساء.

المصدر: صحيفة الرياضية السعودية

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