رابطة الدوري السعودي ترفض طلبا للنصر والهلال قبيل مواجهتهما في نهائي البطولة العربية

أكدت صحيفة "الرياضية"، أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى من الدوري.

وقالت الصحيفة السعودية نقلا عن مصادرها الخاصة: "رفضت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتيهما أمام أبها والاتفاق المقررتين الاثنين المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري روش السعودي، لخوضهما نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية) غدا السبت".

مصادر الرياضية:

رفضت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلب إدارة ناديي #الهلال و #النصر، بتأجيل مباراتهما أمام #أبها و #الاتفاق الإثنين المقبل، ضمن الجولة الأولى من #دوري_روشن_السعودي، لخوضهما نهائي #كأس_الملك_سلمان_للأندية غداً السبت.



(من: @amushabab ) — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 11, 2023

ومن المقرر أن يواجه النصر مواطنه الهلال غدا السبت في نهائي البطولة العربية للأندية، وبعدها بـ48 ساعة، يخوض الفريقان مباراتيهما في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في السادسة مساء، بينما يحل النصر ضيفا على الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في التاسعة مساء.

المصدر: صحيفة الرياضية السعودية