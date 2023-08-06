شاهد.. جواب وردة فعل ماني على سؤال مشجعين عن محمد صلاح

رد السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، على سؤال مشجعين عن النجم المصري محمد صلاح، زميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي.

وسأل مشجعون ماني، عند دخوله ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية، قبل مواجهة "العالمي" لنادي الرجاء المغربي في البطولة العربية للأندية 2023، "أين محمد صلاح؟"، ليرد عليهم: "في ليفربول".

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مشجع : أين محمد صلاح؟



ساديو ماني : في ليفربول 😂pic.twitter.com/vMYGoBtaSY — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 6, 2023

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وشارك ساديو ماني مع فريقه الجديد "النصر" في مباراته أمام نادي الرجاء الرياضي المغربي التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وانتهت بفوز "العالمي" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، والتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم 2023.

وانضم المهاجم السنغالي إلى صفوف نادي "النصر" قبل أيام، بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2027، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويذكر أن ساديو ماني (31 عاما) لعب إلى جوار محمد صلاح مع ليفربول، وحققا مع "الريدز" عددا من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

المصدر: منصات التواصل