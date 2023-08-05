شاهد.. لاعب يفتح باب جحيم "الشياطين الحمر" على فريقه بعد هدف عالمي من منتصف الملعب
فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه لانس الفرنسي بنتيجة (3-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد (2023-2024).
وفاجأ المهاجم الفرنسي، فلورون سوتوكا، أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل دائرة منتصف الملعب، حيث استقرت الكرة داخل شباك الكاميروني، أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الجديد.
هدف لانس pic.twitter.com/YERdyImOvM— صحيفة مانشستر يونايتد (@MUFCMENA) August 5, 2023
من جهته، رد فريق "الشياطين الحمر" بقوة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف متتالية وقعها كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد، والبرازيلي أنتوني، والبرازيلي كاسيمرو، في الدقائق (48 و54 و58) على الترتيب من عمر المباراة في ملعب "أولد ترافورد".
GOOOOOAL! 🎯@MarcusRashford levels 🔥#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023
WHAT A MOVE! ⚡️@Antony00 fires United ahead 😍#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023
GOOOOAL! ⚽️@MarcusRashford's header hits @Casemiro and beats Brice Samba to make it 3-1 🙌#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023
وقدم مانشستر يونايتد، قبل انطلاق المباراة، لاعبه الجديد، المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند (20 عاما)، قادما من نادي أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد حتى عام 2028.
🔴 Born to be United. #MUFCpic.twitter.com/YsJcIjMfCL— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023
The stuff of dreams ❤️— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023
Old Trafford, meet Rasmus Hojlund 🇩🇰#MUFC
وخاض مانشستر يونايتد بكتيبة المدرب الهولندي، إيريك تين هاج، الاختبار قبل الأخير للموسم الكروي الجديد، حيث سيواجه "الشياطين الحمر" نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء غد الأحد، في دبلن.
المصدر: RT