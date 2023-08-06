ما لغز الخيط الطويل؟.. حارس مرمى يتصدى لركلة ترجيح بعد "خدعة سحرية".. فيديو

شهدت مباراة نادي تيغريس أونال المكسيكي وضيفه فانكوفر وايتكابس الكندي، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس رابطات "الكونكاكاف" لكرة القدم، خدعة سحرية من حارس مرمى.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز.

Tigres keeper Nahuel Guzmán out there doing magic tricks before making saves in penalty shootouts 🤣



(via @TigresOficial)pic.twitter.com/EkmZfN7DcC — B/R Football (@brfootball) August 5, 2023

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وقبل تنفيذ إحدى ركلات الترجيح، قام ناهويل غوزمان، حارس مرمى نادي تيغريس أونال، بحركة غريبة "خدعة سحرية"، حيث انحنى ووضع يديه داخل فمه ثم بدأ في إخراج خيط طويل من فمه، حتى أخرجه بشكل كامل.

ونجح ناهويل غوزمان، الحارس البالغ من العمر 37 عاما، في التصدي للركلة الترجيحية، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (5-3) والتأهل إلى الدور الـ16 للبطولة.

المصدر: وكالات