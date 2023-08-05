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رسميا.. مانشستر يونايتد يحقق حلم "ولد دنماركي" باللعب معه (فيديو)

الرياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يحقق حلم 
AFP
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع المهاجم الدنماركي الشاب، راسموس هويلوند، قادما من نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، صورة لراسموس هويلوند مع الهولندي، إيرك تين هاغ، المدير الفني "للشياطين الحمر"، حيث علق عليها: "ولد دنماركي يحلم باللعب مع مانشستر يونايتد. إنها حقيقة يا راسموس".

كما نشر مقطع فيديو للحظة ارتداء هويلوند قميص "الشياطين الحمر"، ليعلن النادي عن انضمامه للفريق بشكل رسمي.

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واتفق فريق مانشستر يونايتد مع نادي أتالانتا على ضم راسموس هويلوند (20 عاما)، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 85 مليون يورو.

ويذكر أن مانشستر يونايتد سبق أن ضم النجم الإنجليزي، ماسون ماونت، من تشيلسي، إضافة إلى حارس المرمى الكاميروني، أندريه أونانا، من إنتر ميلان.

المصدر: "twitter/ManUtd"

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