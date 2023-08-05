غوارديول يستبدل حرفا في اسمه ويحذف آخر ليصبح عنوان صفقة قوية.. فمن هو اللاعب؟ (فيديو)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت ضم اللاعب الكرواتي جوسكو غفارديول إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لـ5 سنوات، قادما من نادي لايبزيغ الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، مقطع فيديو طريف للإعلان عن التعاقد مع المدافع يوشكو غفارديول، يظهر فيه الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي، وهو يستبدل حرفا في اسمه ويحذف آخر لصبح (غوارديولا - غفارديول) على السبورة.

🎥| لحظة إعلان النادي عن صفقة غفارديول 😍💙 .pic.twitter.com/6tiGr1ZTTz — Insider City (@InsiderCity_Ar) August 5, 2023

وأبرم نادي مانشستر سيتي ثاني صفقاته الصيفية، بعد التعاقد مع الكرواتي الآخر ماتيو كوفاتشيتش، مشيرا إلى أن يوشكو غوارديول سيرتدي القميص رقم 24 في السيتي.

آخر اللاعبين ارتداءً للقميص "24" مع مان سيتي :



- يوشكو غفارديول

- توسين أدارابيويو

- جون ستونز

- نيديم أونوها

- باتريك فييرا pic.twitter.com/I3wQeWvX12 — Insider City (@InsiderCity_Ar) August 5, 2023

وقال غفارديول: "لطالما حلمت بأن ألعب يوما ما في إنجلترا، وأن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي، بعد الموسم الذي قضاه للتو، هو شرف حقيقي لي. أي شخص شاهد مانشستر سيتي يلعب الموسم الماضي يعرف أنه أفضل فريق في العالم.

وأضاف: "الفوز بالثلاثية يقول كل ما تحتاج لمعرفته حول الجودة التي يتمتع بها هذا الفريق. إن الانضمام إلى مان سيتي هو شيء مميز جدا بالنسبة لي ولعائلتي. الحصول على فرصة للعمل مع بيب غوارديولا، سيكون أمرا رائعا أيضا".

وقال غفارديول:"أعلم أنني لم أختم المقالة بعد وأنا متأكد من أن مستواي سيتقدم تحت قيادة أفضل مدرب في كرة القدم. ستكون الشراكة مع كوفاتشيتش مميزة أيضا. آمل أن نساعد كلانا مان سيتي على تحقيق موسم ناجح آخر وما بعده ".

يوشكو غفارديول :"لطالما حلمت باللعب في يوم من الأيام في إنجلترا وأن أفعل ذلك الآن مع مان سيتي ، بعد الموسم الذي أمضاه للتو ، هو شرف حقيقي لي. أي شخص شاهد مان سيتي يلعب الموسم الماضي يعرف أنه أفضل فريق في العالم ". pic.twitter.com/PSsqL0fZq4 — Insider City (@InsiderCity_Ar) August 5, 2023

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وذكر موقع "يورو سبورت" أن رسوم صفقة انضمام يوشكو غفارديول لنادي مانشستر سيتي قد بلغت 90 مليون يورو (99 مليون دولار).

انضم يوشكو غفارديول، البالغ من العمر 21 عاما، إلى صفوف نادي لايبزيغ عام 2021، وشارك معه في 87 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

على الصعيد الدولي، مثل المدافع الكرواتي منتخب بلاده في 21 مباراة، أحرز خلالها هدفين.

المصدر: "twitter/InsiderCity_Ar"