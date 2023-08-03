 
مباشر

لحظات تاريخية.. رد فعل سيدات المغرب بعد معرفة نتيجة مباراة ألمانيا (فيديو)

الرياضة

لحظات تاريخية.. رد فعل سيدات المغرب بعد معرفة نتيجة مباراة ألمانيا (فيديو)
AFP /Colin MURTY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vst8

عاشت سيدات منتخب المغرب لحظات تاريخية أثناء الترقب لمعرفة مصيرهن في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، المتعلق بنتيجة منتخب ألمانيا أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وحققت سيدات المغرب مفاجأة كبيرة بفوزهن على كولومبيا بهدف وحيد، سجلته اللاعبة أنيسة لحماري في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "نيب nib Stadium - Perth Oval" بمدينة بيرث الأسترالية.   

وكان على سيدات المغرب، بعد الفوز على كولومبيا، الانتظار لعدة دقائق حاسمة وقلقة لمعرفة مصيرهن المتعلق بنتيجة مواجهة ألمانيا وكوريا الجنوبية، التي انتهت بالتعادل (1-1)، وصبت في مصلحة المغرب، حيث تأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، لتعم فرحة عارمة لاعباته وأفراد الجهاز التدريبي.

إقرأ المزيد
مفاجأة مدوية وإنجاز تاريخي.. المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات
مفاجأة مدوية وإنجاز تاريخي.. المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات
إقرأ المزيد
سيدات المغرب يفجرن مفاجأة مدوية في كأس العالم 2023 (فيديو)
سيدات المغرب يفجرن مفاجأة مدوية في كأس العالم 2023 (فيديو)

واستهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا، بهزيمة ساحقة أمام نظيره الألماني، لكن سيدات المغرب تمكن من امتصاص الصدمة والعودة من بعيد لتحقيق انتصارين متتاليين على كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا، بنتيجة واحدة، أي بهدف من دون رد، ما أثمر بالتأهل إلى الدور الـ16 من المونديال في أول مشاركة لهن بنهائيات كأس العالم، حيث يعد ذلك إنجازا تاريخيا.    

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا