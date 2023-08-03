لحظات تاريخية.. رد فعل سيدات المغرب بعد معرفة نتيجة مباراة ألمانيا (فيديو)

عاشت سيدات منتخب المغرب لحظات تاريخية أثناء الترقب لمعرفة مصيرهن في نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، المتعلق بنتيجة منتخب ألمانيا أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وحققت سيدات المغرب مفاجأة كبيرة بفوزهن على كولومبيا بهدف وحيد، سجلته اللاعبة أنيسة لحماري في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "نيب nib Stadium - Perth Oval" بمدينة بيرث الأسترالية.

وكان على سيدات المغرب، بعد الفوز على كولومبيا، الانتظار لعدة دقائق حاسمة وقلقة لمعرفة مصيرهن المتعلق بنتيجة مواجهة ألمانيا وكوريا الجنوبية، التي انتهت بالتعادل (1-1)، وصبت في مصلحة المغرب، حيث تأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، لتعم فرحة عارمة لاعباته وأفراد الجهاز التدريبي.

لحظة إطلاق العنان للفرح 🤩



لحظة عرفت فيها المغربيات تأهلهن للدور الثاني لكأس العالم للسيدات FIFA 2023 🇲🇦



شاهد ملخص الملحمة التي قدمتها لبؤات الأطلس أمام كولومبيا 🔥👌@EnMaroc — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 3, 2023

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واستهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2023 للسيدات، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا، بهزيمة ساحقة أمام نظيره الألماني، لكن سيدات المغرب تمكن من امتصاص الصدمة والعودة من بعيد لتحقيق انتصارين متتاليين على كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا، بنتيجة واحدة، أي بهدف من دون رد، ما أثمر بالتأهل إلى الدور الـ16 من المونديال في أول مشاركة لهن بنهائيات كأس العالم، حيث يعد ذلك إنجازا تاريخيا.

المصدر: RT