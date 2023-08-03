 
مباشر
عاجل
تركيا.. مجلس الشورى العسكري الأعلى يجري تعديلات في المناصب العسكرية العليا

سيدات المغرب يفجرن مفاجأة مدوية في كأس العالم 2023 (فيديو)

الرياضة

سيدات المغرب يفجرن مفاجأة مدوية في كأس العالم 2023 (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vss6

فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

وتمكنت سيدات المغرب من الفوز على نظيراتهن الكولومبيات بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويدين المغرب بالفضل في انتصاره للاعبة أنيسة لحماري التي أحرزت هدف الفوز "التاريخي والذهبي" الوحيد له عند الدقيقة الخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على استاد "نيب - nib Stadium - Perth Oval" بمدينة بيرث الأسترالية.

وحقق منتخب المغرب انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 6 نقاط، وتأهل بجدارة إلى دور الـ16 للبطولة، رفقة نظيره الكولومبي، المتصدر برصيد 6 نقاط أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا