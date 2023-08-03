سيدات المغرب يفجرن مفاجأة مدوية في كأس العالم 2023 (فيديو)

فجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى دور الـ16 من النسخة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المقامة حاليا في نيوزيلندا وأستراليا.

وتمكنت سيدات المغرب من الفوز على نظيراتهن الكولومبيات بهدف من دون رد، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويدين المغرب بالفضل في انتصاره للاعبة أنيسة لحماري التي أحرزت هدف الفوز "التاريخي والذهبي" الوحيد له عند الدقيقة الخيرة من زمن الشوط الأول للقاء على استاد "نيب - nib Stadium - Perth Oval" بمدينة بيرث الأسترالية.

سيدات المغرب 1 : 0 سيدات كولومبيا ، انيسا pic.twitter.com/55Bad1wGLq — فارس📊. (@jdrghjj) August 3, 2023

وحقق منتخب المغرب انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة (H) برصيد 6 نقاط، وتأهل بجدارة إلى دور الـ16 للبطولة، رفقة نظيره الكولومبي، المتصدر برصيد 6 نقاط أيضا.

المصدر: RT