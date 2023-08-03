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"لا نبحث عن الأشباح بل عن الأبطال".. الزمالك يرد بصفقة "دولا" على الأهلي وعاشور (فيديو)

الرياضة

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أعلن نادي الزمالك المصري للكرة الطائرة اليوم الخميس تعاقده مع محمد عادل "دولا" لاعب غريمه التقليدي نادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل (2023-2024).

وانضم محمد عادل "دولا" إلى صفوف نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأهلي بانتهاء الموسم المنصرم.

ونشر نادي الزمالك "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر" سابقا، قال فيها: "نحن لا نبحث عن الأشباح، بل نبحث عن الأبطال. مرحباً بك يا دولا. 👋".

وتشير "تغريدة" نادي الزمالك إلى مقطع الفيديو الذي أعلن فيه غريمه التقليدي الأهلي قبل أيام عن تعاقده مع إمام عاشور، اللاعب السابق "للقلعة البيضاء" لفريق كرة القدم، والتي ظهر فيها كشبح.

وتضمن فيديو الإعلان عن صفقة إمام عاشور أيضا، عبارة: "لا تستطيع رؤية الشبح إلا عندما يقرر الكشف عن هويته".

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وكان إمام عاشور قد رحل عن الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي متجها إلى ميتيلاند الدنماركي، قبل أن يعود أدراجه إلى الدوري المصري الممتاز من بوابة نادي الأهلي هذا الصيف.

المصدر: وسائل إعلام 

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