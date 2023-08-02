مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبيرة: إسعاد جماهير الزمالك أهم مني ومن كل الكراسي

أعلن المصري مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، رحيله بشكل رسمي عن "القلعة البيضاء" مراعاة للمصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره رابطه عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا خدت قراري. أنا طالع برا المشهد، وراجع مشجع درجه ثالثه، بقول لممدوح عباس، الخناقة بيني وبينك خلاص، ارفع الحجز عن الأرصدة بقى".

وأضاف: "أنا مشيت خلاص، وأمير مرتضى مشي من شهرين ورافض يرجع وهيسلم العقود لأي حد يبقى مسؤول عنهم".

وتابع: "أحمد مرتضى بيخلص أحسن لعيب في مصر خلاص، ولو عاوز يكمل أو ميكملش ده قراره. أنا ولادي عندهم شخصية، أنا بقوله قصاد مصر كلها أنا خارج المشهد".

وواصل مرتضى منصور: "أنا ماشي خلاص، ومسافر بعد مباراة النصر، والذي يحب الزمالك بجد ينزل الانتخابات ويساعده، وبقول لممدوح عباس فك الحجز عن الأرصدة".

وأوضح: "أنا بشوف النادي بينهار دلوقتي، وأنا خلاص، مشيت يا عم ممدوح فك الحجز، وارحموا النادي، وأنا خارج المشهد تماما بعد مباراة الغد".

وقال مرتضى منصور إنه ترك الزمالك وفي خزينة النادي 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 2.5 مليون غرامة عقوبة كهربا، وهو ما يعني أن خزينة النادي بها 100 مليون جنيه، إضافة إلى 100 مليون جنيه محجوز عليها.

المصدر: "facebook/Mr.Mortada.Mansour"