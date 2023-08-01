إنجلترا تكتسح الصين في كأس العالم للسيدات

ألحق المنتخب الإنجليزي هزيمة ساحقة بنظيره الصيني (6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023.

وافتتحت المهاجمة الإنجليزية أليسيا روسو مهرجان الأهداف مبكرا في الدقيقة الرابعة من انطلاق صفارة البداية. وضاعفت زميلتها لاورين هيمب النتيجة بحلول الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وبدورها ضاعفت المهاجمة الإنجليزية الغلة لبلادها بإحرازها هدفين متتاليين في الدقيقتين (41 و56) تخللهما الهدف الصيني اليتيم الذي سجلته اللاعبة وانغ شوانغ عند الدقيقة 57 من ضربة جزاء.

وأضافت المهاجمة الإنجليزية كلوي كيلي الهدف الخامس بحلول الدقيقة 77، ومن ثم اختتمت زميلتها المهاجمة راشيل دالي سداسية بلادها في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وحقق منتخب إنجلترا انتصاره الثالث على التوالي، وتربع على عرش صدارة المجموعة الرابعة (D) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتأهل إلى الدور ربع النهائي للمونديال.

في المقابل مني منتخب الصين بالهزيمة الثانية، واكتفى بالمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط، وودع النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا حاليا.

المصدر: RT