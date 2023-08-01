الفلسطينية هبة سعدية تدخل تاريخ كأس العالم للسيدات

دخلت الحكمة هبة سعدية التاريخ كأول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هبة سعدية حكمة للراية في المباراة التي جمعت المنتخبين الصيني والإنجليزي (1-6) اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال السيدات 2023.

وأصبحت هبة سعدية أول فلسطينية وعربية وآسيوية تشارك في تحكيم مباراة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

كما يعد اختيار هبة سعدية لإدارة مباريات نهائيات النسخة التاسعة من مونديال السيدات 2023، التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا حاليا، سابقة في تاريخ التحكيم الفلسطيني، حيث لم يسبق لأي حكم فلسطيني المشاركة في نهائيات كأس العالم سواء للرجال أو السيدات.

ونالت الحكمة الفلسطينية إشادة كبيرة نظرا لتميزها وتجربتها، فضلا عن تألقها في المحافل الدولية السابقة.

وسبق لهبة سعدية إدارة مباريات في كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر فبراير الماضي، وفي بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما، والتي استضافتها فرنسا خلال الفترة من 29 مايو إلى 13 يونيو من العام الجاري.

المصدر: وكالات