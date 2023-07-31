قبل "موقعة" الزمالك.. النصر بقيادة رونالدو يقسو على الاتحاد المنستيري (فيديو)

حقق نادي النصر السعودي فوزا كبيرا على فريق الاتحاد المنستيري التونسي (4-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية.

وتناوب على تسجيل ثلاثية النادي السعودي كل من اللاعبين، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وعبد الإله العمري، وعبد العزيز العليوة في الدقائق (42، 74، 88، 90) على الترتيب.

بينما سجل المدافع السعودي علي محمد لاجامي هدف نادي الاتحاد المنستيري خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 66 من عمر المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، بمدينة الطائف.

وحقق نادي النصر انتصاره الأول في البطولة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الثالثة (C) بفارق الأهداف من نادي الشباب السعودي، الذي تغلب بدوره على نادي الزمالك المصري، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء يوم الاثنين، أيضا على الملعب ذاته.

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بينما تعرض نادي الاتحاد المنستيري للهزيمة الثانية على التوالي، وخرج رسميا من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

وستشهد هذه المجموعة مباراة من العيار الثقيل بين فريق الزمالك والنصر يوم الخميس المقبل، وصراعا شرسا بينهما على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية الكبار للبطولة.

بينما ستكون مهمة نادي الشباب أسهل نسبيا، حيث يحتاج إلى التعادل فقط في لقائه أمام فريق الاتحاد المنستيري، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك والنصر.

المصدر: RT