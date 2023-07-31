الزمالك يتعرض لهزيمة تاريخية في السعودية (فيديو)

مني نادي الزمالك بهزيمة تاريخية أمام نادي الشباب (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية المقامة في السعودية.

ويدين النادي السعودي بالفضل في انتصاره للاعبه الأرجنتيني إيفر بانيغا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، بمدينة الطائف.

وحقق نادي الشباب انتصاره الأول على الزمالك في تاريخه، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الثالثة (C) من النادي المصري العريق، الذي تراجع إلى المركز الثاني، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين فريقي الاتحاد المنستيري التونسي والنصر السعودي، على الملعب ذاته، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT