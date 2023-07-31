شاهد.. غايتجي يطفئ الأنوار على "الألماس"

أسقط الأمريكي جاستن غايتجي مواطنه داستن بوارييه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما، يوم أمس الأحد، وذلك ضمن دورة "UFC 291" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ونجح جاستن غايتجي في توجيه ضربة قاضية بركلة قوية بقدمه إلى رأس خصمه أسقطه على أرض الحلبة في الجولة الثانية من النزال الذي جرى في مدينة سولت ليك سيتي عاصمة ولاية يوتا الأمريكية.

Dustin Poirier vs Justin Gaethje FULL FIGHT pic.twitter.com/iwSTk95jlo — P4P#1 Volk (@TopMMAContent) July 26, 2023

JUSTIN GAETHJE KO's POIRIER BY HEAD KICK 😱



WE HAVE A NEW BMF #UFC291pic.twitter.com/eUunAPoHnO — UFC (@ufc) July 30, 2023

وحصل غايتجي على حزام "UFC BMF"، إضافة إلى الثأر لخسارته أمام بوارييه، الملقب بـ"الألماس"، بالضربة الفنية القاضية أيضا، في النزال الذي جمعهما يوم 14 أبريل، في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا.

وحقق جاستن غايتجي، البالغ من العمر 34 عاما، انتصاره الثاني على التوالي، والخامس والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

وفي المقابل، تعرض بواريه (34 عاما) للهزيمة الثامنة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 29 انتصارا، ومواجهة من دون نتيجة.

المصدر: RT