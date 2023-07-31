التشكيلة الأساسية لنادي النصر والاتحاد المنستيري التونسي

يستضيف استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بمدينة الطائف، مساء اليوم الاثنين، مباراة هامة بين فريقي الاتحاد المنستيري التونسي والنصر السعودي، في بطولة كأس العرب للأندية.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء الذي يجري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في السعودية، في تمام الساعة (22:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

3- عبد الله مادو

78- علي لاجامي

15- أليكس تيليس

77- ماسيلو بروزوفيتش

6- سيكو فوفانا

11- خالد الغنام

29- عبد الرحمن غريب

94- أندرسون تاليسكا

7- كريستيانو رونالدو.

twitter/AlNassrFC

بينما سيدخل نادي الاتحاد المنستيري هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق السعودي "العالمي":

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ويشغل نادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة (C) برصيد نقطة واحدة، ويليه نادي الاتحاد المنستيري في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

وتصدر نادي الشباب السعودي جدول الترتيب، برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على نادي الزمالك المصري، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، أيضا في وقت سابق من اليوم الاثنين.

المصدر: RT