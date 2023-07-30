بنزيما يسجل مجددا ويقود الاتحاد السعودي لبلوغ ربع نهائي كأس العرب للأندية (فيديو)

سجل الوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيما للمباراة الثانية تواليا ليقود فريقه اتحاد جدة السعودي للفوز على الصفاقسي التونسي 1-0 والتأهل مبكرا إلى ربع نهائي كأس العرب للأندية البطلة.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، سجل بنزيما الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وسجل بنزيما للمباراة الثانية على التوالي بعدما أحرز هدفا في الجولة الأولى عندما تغلب الاتحاد على الترجي التونسي 2-1.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى وضمن رسميا التأهل للدور ربع النهائي.

في المقابل، تلقى الصفاقسي الهزيمة الثانية تواليا ليفقد كل آماله في التأهل.

ويلعب الاتحاد في الجولة الثالثة الأخيرة مع الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني مع أربع نقاط، فيما يواجه الصفاقسي مواطنه الترجي الثالث مع نقطة واحدة.

المصدر: RT