الهلال السعودي يخطط لضم هداف عربي هذا الصيف

وضعت إدارة الهلال السعودي، الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، في صدارة خياراتها، تحسبا لعدم الوصول إلى اتفاق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المفاوضات مع فولهام لضم مهاجمه ميتروفيتش، تشهد "عدم توافق" في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الأزرق للتحرك سريعا من أجل توفير بدلاء، يتقدمهم النصيري.

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وتابعت أن النصيري (26 عاما)، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ملغا وليغانيس الإسبانيين قبل الانتقال إلى مواطنهما إشبيلية عام 2020، برز بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس العالم "قطر 2022"، وسجل هدفين على كندا والبرتغال.

وتأتي أنباء إمكانية رحيل النصيري عن إشبيلية، بعدما أوردت وسائل إعلام إسبانية أن الفريق الأندلسي مستعد للتخلي عن لاعبيه المغربيين، النصيري وحارس المرمى ياسين بونو، مقابل 60 مليون يورو.

المصدر: الرياضية السعودية