رسميا.. الهلال يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي مالكوم من زينيت بطرسبورغ الروسي.

ونشر الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو تقديمي لمالكوم دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلالpic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

ولكن حساب قناة "أبوظبي الرياضية" على تويتر"، كشف أن الهلال ضم مالكوم مقابل 60 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

أغلى صفقة بتاريخ الدوري السعودي

رسمياً.. #الهلال يعلن ضم البرازيلي #مالكوم مقابل 60 مليون يورو وبعقد يمتد لثلاثة سنوات pic.twitter.com/AVEuQwZzSz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 26, 2023

وأضافت القناة أن عقد مالكوم مع الهلال يمتد لثلاثة سنوات.

ويلعب مالكوم في الوسط والجناحين، وكان محط أنظار العالم عام 2018، عندما أصبح محور الصراع بين روما وبرشلونة.

ونجح برشلونة وقتها في ضم مالكوم من بوردو، في صفقة تجاوزت 40 مليون يورو، ولعب معه 24 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وغادر مالكوم برشلونة في 2019، حيث رحل إلى زينيت بطرسبورغ وتألق بشكل لافت مع الفريق الروسي.

المصدر: أبوظبي الرياضية + وكالات