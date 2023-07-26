بعد حصولها على قميص النصر السعودي.. كيم كارداشيان تثير التفاعل حول "مبابي والهلال"

توجهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى اليابان لحضور مباراة النصر وباريس سان جيرمان، بعد أيام من حضورها المباراة الأولى للأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي.

ونشرت كارداشيان صورا ومقاطع فيديو للقاء ابنها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره البرازيلي نيمار.

وشاركت كارداشيان متابعي صفحتها على "إنستغرام" صورا على خاصية "ستوري" تظهر حصولها على قميص رونالدو مع النصر السعودي موقعا من النجم البرتغالي إلى جانب قميص نيمار مع باريس سان جيرمان.

ونشرت كيم أيضا مقطع فيديو يظهر لقاء نجلها برونالدو واحتفاله معه على طريقة الـ"SI" التي اشتهر بها "صاروخ ماديرا" على مدار سنوات مسيرته.

Kim Kardashian and her children travelled to Japan and got to hit the SIUUU with Ronaldo 🥺



(via kimkardashian) pic.twitter.com/snlcZKcgSR — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2023

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع وهي تسأل ابنها: "هل ستذهب إلى السعودية لاحقا لرؤية مبابي؟"، ليجيب اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد" قائلا: "مبابي؟ إلى السعودية؟!!!" قبل أن يأتي طفل ويقول له: "أنا من السعودية" ليجيب "سبيد" بالعربية: "يا هلا".

Kim Kardashian in PSG & Al Nassr game telling her kids “ you wanna go to Saudi Arabia to watch Mbappé !? ”



Kim is my fabrizio Romano for Mbappe transfer saga pic.twitter.com/fqSqumNpC1 — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) July 25, 2023

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وكان الهلال قد قدم عرضا لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 332 مليون دولار، بالإضافة إلى راتب سنوي بلغ أكثر من 700 مليون دولار وفق ما ذكرته تقارير.

واستبعدت إدارة باريس، مبابي، من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

ووضع باريس، مبابي، على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، للاستفادة من بيعه بدلا من رحيله بالمجان في الصيف المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"