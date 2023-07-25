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أسينسيو يوجه رسالة لمبابي بعد أزمته مع باريس سان جيرمان

الرياضة

أسينسيو يوجه رسالة لمبابي بعد أزمته مع باريس سان جيرمان
Globallookpress
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وجه الإسباني، ماركو أسينسيو، المنضم حديثا لنادي باريس سان جيرمان قادما من ريال مدريد، رسالة مبطنة لزميله في فريق العاصمة الفرنسية، كيليان مبابي.

ويكتنف الغموض مستقبل مبابي في باريس سان جيرمان، حيث رفض المهاجم الفرنسي الدولي تفعيل خيار تمديد عقده حتى 2025، وهو ما قابلته إدارة النادي باستبعاد اللاعب من المعسكر التحضيري في اليابان.

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وسئل أسينسيو في مؤتمر صحفي عقده في اليابان عن وضعية مبابي مع باريس سان جيرمان، وهي التصريحات التي نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وقال أسينسيو: "ما يحدث مع مبابي؟ حسنا لا أحد فوق النادي، في النهاية يجب أن يكون النادي فوق أي شخص".

وأضاف: "عليك دائما أن تحترم النادي كثيرا، لكنني أعتقد أن كل شخص هنا لديه هذا الاحترام".

ومن المرجح أن يتواصل مسلسل مبابي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يرفض اللاعب الرحيل قبل إتمام عقده في صيف 2024 والمغادرة بعدها مجانا لأي ناد يريده، فيما يطالبه باريس سان جيرمان بالتجديد أو الرحيل في الصيف الحالي.

المصدر: goal.com

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