ناصر الخليفي يمنح مبابي مهلة أخيرة

أكدت تقارير صحفية أن القطري، ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، منح مهاجمه كيليان مبابي موعدا نهائيا من أجل تحديد مستقبله بالتجديد مع نادي العاصمة أو الرحيل صوب فريق آخر.

وظهر الخليفي في أول حصة تدريبية للاعبي باريس سان جيرمان بعد العودة من عطلة نهاية الموسم، دون أن يناقش أي قضايا خاصة مع مبابي، لكنه وضع موعدا نهائيا للمهاجم الفرنسي من أجل تحديد ملامح مستقبله الغامض.

وسبق للخليفي القول إن اللاعبين الساخطين بمقدورهم الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، ردا على تصريحات مبابي التي وصف فيها النادي الفرنسي بالمنقسم.

وحسب شبكة "rmcsport" فإن الخليفي منح مبابي أسبوعين كحد أقصى من أجل تقرير الاستمرار مع باريس سان جيرمان وتجديد عقده مع النادي الفرنسي أو الرحيل صوب ريال مدريد المرشح الأبرز للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وكان الإنذار الأولي الذي وجهه الخليفي لكيليان مبابي ينتهي في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، لكن المهلة الأخيرة المقدمة من القطري ستنتهي في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، وهو اليوم الأخير في تفعيل خيار تمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان عاما إضافيا، وهو البند الذي قال المهاجم الفرنسي في وقت سابق أنه لا يرغب في تمديده.

وحسب معلومات نقلتها منصة "Actu Foot" الناطقة بالفرنسية، عن صحيفة "ذا أتلتيك" فإن رحيل مبابي مجانا يمثل مشكلة مالية كبيرة، ستعرض النادي لأزمات مالية خانقة الموسم المقبل.

ويضع رحيل مبابي مجانا فريقه، باريس سان جيرمان، في مشكلات مع اللعب المالي النظيف، مما سينتهي ببيع 3 لاعبين على الأقل في ميركاتو الصيف الموسم المقبل لتوفير 175 مليون يورو من أجل تجنب الأزمة.

وأوضح ذات المصدر أن الأزمة باتت تلقي بظلالها على تحركات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الراهن، وهو ما يتضح من خلال توقف فكرة التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا إلى حين اتضاح الأمور.

المصدر: وسائل إعلام