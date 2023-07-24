رومانو: ميلان يحسم صفقة تشوكويزي

أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ميلان الإيطالي حسم صفقة التعاقد مع الجناح النيجيري، صامويل تشوكويزي، من فياريال الإسباني.

وقال رومانو على حسابه في موقع "تويتر"، إن تشوكويزي سينضم لميلان، حيث يتم حاليا تبادل الوثائق الخاصة بالصفقة بين ناديي ميلان وفياريال.

Samuel Chukwueze to AC Milan, here we go! Documents are being exchanged and checked between AC Milan and Villarreal 🚨🔴⚫️ #ACMilan



Chukwueze will sign the contract this week — valid until June 2028.



Fee around €20m plus €8m add ons.



Medical booked later this week. pic.twitter.com/oyAouFpB95 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023

وأشار الخبير الإيطالي إلى أن تشوكويزي سيخضع للفحص الطبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح رومانو أن تشوكويزي سيوقع عقد انضمامه للعملاق الإيطالي هذا الأسبوع، حيث سيمتد العقد حتى يونيو 2028، وستكون قيمة الصفقة حوالي 20 مليون يورو كقيمة ثابتة مع إضافة 8 ملايين يورو كمتغيرات.

ويبلغ تشوكويزي من العمر 24 عاما، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، فيما ينتهي تعاقده مع فياريال في يونيو 2024.

وقدم تشوكويزي مستويات رائعة مع فياريال في الموسم المنصرم، حيث جذبت له اهتمام أكبر الأندية الأوروبية على رأسها ميلان وريال مدريد.

المصدر: فابريزيو رومانو