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رومانو: ميلان يحسم صفقة تشوكويزي

الرياضة

رومانو: ميلان يحسم صفقة تشوكويزي
Globallookpress
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أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ميلان الإيطالي حسم صفقة التعاقد مع الجناح النيجيري، صامويل تشوكويزي، من فياريال الإسباني.

وقال رومانو على حسابه في موقع "تويتر"، إن تشوكويزي سينضم لميلان، حيث يتم حاليا تبادل الوثائق الخاصة بالصفقة بين ناديي ميلان وفياريال.

وأشار الخبير الإيطالي إلى أن تشوكويزي سيخضع للفحص الطبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح رومانو أن تشوكويزي سيوقع عقد انضمامه للعملاق الإيطالي هذا الأسبوع، حيث سيمتد العقد حتى يونيو 2028، وستكون قيمة الصفقة حوالي 20 مليون يورو كقيمة ثابتة مع إضافة 8 ملايين يورو كمتغيرات.

ويبلغ تشوكويزي من العمر 24 عاما، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، فيما ينتهي تعاقده مع فياريال في يونيو 2024.

وقدم تشوكويزي مستويات رائعة مع فياريال في الموسم المنصرم، حيث جذبت له اهتمام أكبر الأندية الأوروبية على رأسها ميلان وريال مدريد.

المصدر: فابريزيو رومانو

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