أكبر صفقة.. الهلال السعودي يتعاقد مع لاعب برازيلي من الدوري الروسي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي زينت بطرسبورغ، ألكسندر مدفيديف، انتقال مهاجمه البرازيلي مالكوم، إلى صفوف نادي الهلال السعودي في أكبر صفقة في تاريخ الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وقال ألكسندر مدفيديف، في تصريحات لوكالة "تارس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إنه "تم الانتهاء من المفاوضات مع نادي الهلال السعودي بشأن شروط انتقال مالكوم لاعب زينيت إلى هذا النادي. لقد تم توقيع اتفاقية الانتقال وقيمتها 60 مليون يورو. يجب دفع نصف المبلغ حتى يصبح الانتقال ساري المفعول، على أن يتم الانتهاء من جميع المدفوعات قبل نهاية الموسم 2023-2024. ولا يتضمن الاتفاق تقديم مكافآت. قيمة الصفقة ثابتة وتبلغ 60 مليون يورو".

وتعتبر صفقة انتقال مالكوم إلى نادي الهلال، الأكبر في تاريخ الدوري الروسي الممتاز، حيث حطمت الرقم القياسي لصفقة انتقال البرازيلي الآخر هالك، من زينيت بطرسبورغ إلى صفوف نادي شنغهاي الصيني عام 2016، مقابل 56 مليون يورو.

✍️ صيفية #الهلال حتى الآن:



🇸🇳 كوليبالي

🇵🇹 روبن نيفيز

🇷🇸 سافيتش

🇧🇷 مالكوم

🇷🇸 ميتروفيتش



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🔵🔵🔵🔵🔵🔵 pic.twitter.com/GcpDfcSXot — أخبار الهلال (@hilalstuff) July 23, 2023

وقدم نادي الهلال السعودي، مساء يوم الأحد، قبل انطلاق مباراته الودية أمام نادي الكويت الكويتي، ثلاثة من لاعبيه الجدد، وهم: البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي سافيتش، والمدرب جورجي جيسوس، الذين انضموا للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بحضور الآلاف من المشجعين في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي.

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يذكر أن مالكوم، انضم إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ خلال فترة الانتقالات الصيفة لعام 2019، قادما من برشلونة، حيث شارك منذ ذلك الوقت في 109 مباريات، وسجل خلاها 42 هدفا وصنع 24 هدفا، كما حصل على لقب هداف الدوري الروسي الممتاز للموسم المنصرم 2022-2023 برصيد 23 هدفا.

وبدأ مالكوم البالغ من العمر 26 عاما، مسيرته الكروية مع فريق كورينثيانز البرازيلي، ومثل فريق بوردو الفرنسي، إضافة إلى برشلونة الإسباني قبل الانتقال إلى زينيت الروسي.

ويملك مالكوم في رصيده مباراتين مع منتخب بلاده في يونيو الماضي أمام غينيا والسنغال.

المصدر: "rsport.ria.ru"