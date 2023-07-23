في حفل التقديم.. محترفو الهلال السعودي الأجانب يتحدثون العربية (فيديو)

قدم نادي الهلال السعودي لكرة القدم لاعبيه المحترفين الجدد والمدير الفني، في حفل أقيم مساء اليوم الأحد، وذلك قبل انطلاق مباراته الودية أمام نادي الكويت الكويتي.

ورحب نادي الهلال بالثلاثي البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرغي سافيتش، والمدرب جورجي جيسوس، الذين انضموا للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بحضور الآلاف من المشجعين في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي.

وحرص اللاعبون الثلاثة على تحية الجماهير باللغة العربية "السلام عليكم" في بداية حديثهم، فيما قال جيسوس باللغة العربية: "مساء الخير".

فيديو | الكلمات الأولى من البرتغالي روبين نيفيز بعد استقباله في استاد الملك فهد



⁧#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/7I60kcOnox — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) July 23, 2023

تفاعل جماهير الهلال مع الرقيب سافيتش 🤩💙



pic.twitter.com/ut0Tsws7i3 — أخبار الهلال (@hilalstuff) July 23, 2023

المصدر: "twitter/Alhilal"