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رونالدو يثير الجدل بإشارة بيده في مباراة بنفيكا (فيديو)

الرياضة

رونالدو يثير الجدل بإشارة بيده في مباراة بنفيكا (فيديو)
AFP /Patricia DE MELO MOREIRA
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أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الكثير من التساؤلات، خلال مباراته الودية أمام فريق بنفيكا البرتغالي (1-5) التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وتوجه كريستيانو رونالدو بإشارة بيده نحو دكة البدلاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدف مقابل ثلاثة أمام بنفيكا، بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وتكهن معظم رواد منصات التواصل الاجتماعي، بأن رونالدو طلب من مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، السماح له باللعب خمس دقائق أخرى مع الفريق.

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المصدر: منصات التواصل

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