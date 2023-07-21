رونالدو يثير الجدل بإشارة بيده في مباراة بنفيكا (فيديو)

أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الكثير من التساؤلات، خلال مباراته الودية أمام فريق بنفيكا البرتغالي (1-5) التي جمعتهما مساء أمس الخميس.

وتوجه كريستيانو رونالدو بإشارة بيده نحو دكة البدلاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدف مقابل ثلاثة أمام بنفيكا، بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

🚨🚨 الاسطوره كريستيانو رونالدو كان يطلب خمس دقائق لعب اخرى ، ولم يقصد الاساءه الى اي شخص مثل ما يتم يتدوله من بعض المغردين .#النصر_بنفيكاpic.twitter.com/vHm5iBa1PS — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) July 20, 2023

وتكهن معظم رواد منصات التواصل الاجتماعي، بأن رونالدو طلب من مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، السماح له باللعب خمس دقائق أخرى مع الفريق.

🚨🔵🟡 | لقطة ملفته لـ #رونالدو :



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عندما اراد المدرب كاستروا استبداله ..

طلب منه ان يلعب خمس دقائق اخرى ..



لاعب لا يعرف المستحيل 🇸🇦 🇵🇹 🙏



- #النصرpic.twitter.com/nbyXcMLiuY — عاصم الرميح (@Asiimir) July 21, 2023

كريستيانو رونالدو طلب من مدربه لويس كاسترو السماح له باللعب 5 دقائق أخرى خلال مباراة بنفيكا الودية 👋



النصر كان متأخر بنتيجة 3-1 في المباراة الودية 😠🟨



رونالدو غادر المباراة في الدقيقة 84 بعدما سجل بنفيكا الهدف الرابع 🎯😳 pic.twitter.com/21Z6guMzmu — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) July 21, 2023

طلب كريستيانو رونالدو من لويس كاسترو مدرب النصر السماح له باللعب خمس دقائق أخرى مع خسارة النادي 3-1 أمام بنفيكا في مباراة ودية.#النصر_بنفيكاpic.twitter.com/tvBuEbBwCD — farg181 (@farg181) July 20, 2023

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المصدر: منصات التواصل