استبعاد مبابي.. الهلال السعودي يتحرك لضم اللاعب الفرنسي في صفقة "فلكية"

أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، رغبة نادي الهلال السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نادي الهلال لاستغلال أزمة مبابي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد استبعاد اللاعب من الجولة الآسيوية للفريق، التي تنطلق اليوم السبت وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية.

وذكرت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية أن الهلال على استعداد تام لتقديم عرض رسمي بقيمة 200 مليون يورو من أجل شراء عقد مبابي.

وأكدت الإذاعة أيضا أن الهلال يرغب بضم مبابي لمدة موسمين مقابل 400 مليون يورو، مع وجود بند يسمح له بالرحيل بعد السنة الأولى نحو ريال مدريد.

وأشار المصدر نفسه إلى أن باريس سان جيرمان سيضطر للموافقة على عرض الهلال في حالة واحدة، وهي استمرار مبابي على موقفه الرافض لتجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024.

ومن المقرر أن يُحسم مستقبل مبابي في غضون أيام قليلة سواء بتجديد العقد أو الرحيل.

وقد سبق للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن كان واضحا عندما قال، خلال تقديمه مدرب الفريق الجديد الاسباني، لويس إنريكي في 5 يوليو الجاري، إن مبابي ينبغي عليه "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" مع فريقه باريس سان جيرمان.

وأوضح الخليفي أنه يريد بقاء مبابي لكن "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حر. هذا واضح".

المصدر: وسائل إعلام