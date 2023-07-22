خياران لا ثالث لهما.. تسريب رسالة باريس سان جيرمان إلى كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية عن الرسالة التى وجهها مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مهاجم الفريق، كيليان مبابي، بعد قرار عرض اللاعب للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى بيع كيليان مبابي في الميركاتو الحالي، وذلك من أجل الاستفادة منه ماديا بدلا من خسارته مجانا في صيف 2024.

وقرر نادي باريس سان جيرمان استبعاد كيليان مبابي من جولته الآسيوية التي تبدأ اليوم السبت لتستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، من أجل الضغط عليه لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024 أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشرت شبكة "RMC" الإسبانية نص الرسالة الموجهة لمبابي، حيث جاءت كالآتي: "أولا، من الضروري أن نتذكر أن الروح التي تواجدت في مناقشاتنا في عام 2022، حيث كانت دائما رؤيتك تستمر مع باريس سان جيرمان، وقد وجدت هذه الروح في جميع مناقشاتنا التي تتم باستمرار بالشكل اللائق الذي نحافظ عليه داخل نادينا. علاوة على ذلك، بهذه الروح ظهرت في 21 مايو 2022 في بارك دي برانس للإعلان عن تجديد العقد حتى 2025".

وأضافت الرسالة: "ستفهم إذن أن رسالتك التي وقعت على ما يبدو بعد أسابيع قليلة من إعلان التمديد وتأثيره العالمي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2022، وبعد ذلك ستكون حرا في 30 يونيو 2024، مما أدى إلى تفاقم الضرر للنادي. يتذكر باريس سان جيرمان أنه نظرا لاستثماراته في عالم كرة القدم، فإن مستقبل مبابي لا يمكن أن يكون سوى الرحيل هذا الصيف أو امتدادا لما بعد 30 يونيو 2024، وهو ما تم تحديده بوضوح بيننا، يريد النادي أيضا تبرير نفسه في نافذة الانتقالات في الصيف الماضي، مشيرا إلى القيود الفرنسية والأوروبية".

وجاء فيها أيضا: "حقيقة أنك وقعت على ما يبدو أنه خطاب عدم التجديد الخاص بك بعد أسابيع قليلة فقط من بدء فترة الانتقالات، تؤكد عدم صدق هذا الموقف، ومن الضروري أن تكون قادرا على الاجتماع من أجل تحديد الخيار الأفضل للأطراف معا، أي التجديد لموسم (2024-2025) أو الرحيل هذا الصيف، فهذه هي الخيارات الوحيدة لتجنب ضرر النادي".

وكانت شبكة "RMC" قد كشفت عن رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في ضم كيليان مبابي، ودراسة إمكانية إتمام الصفقة بداية من الموسم الجديد.

وقالت الشبكة إن الهلال السعودي قدم عرضا بـ400 مليون يورو لضم كيليان مبابي، مع منح 200 مليون يورو لباريس سان جيرمان لشراء العام الأخير من عقد المهاجم الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام