معركة "لي الذراع".. باريس سان جيرمان يستبعد مبابي من جولته الآسيوية

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استبعاد مهاجمه كيليان مبابي من جولته الآسيوية التي تبدأ اليوم السبت وستستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وجاء قرار استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية للفريق الفرنسي، من أجل الضغط عليه لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024، أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولكن مبابي يخطط للبقاء في "حديقة الأمراء"، حتى نهاية عقده صيف 2024، للحصول على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، ومن ثم الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، والحصول هناك على مكافأة توقيع كبيرة أيضا.

إلا أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أمهل مهاجمه، كليان مبابي، أن يحدد موقفه النهائي قبل مطلع شهر أغسطس المقبل، إما بتجديد العقد أو الرحيل هذا الصيف.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي اقتحم سباق التعاقد مع كيليان مبابي، خلال الصيف الحالي.

و قال فابريس هوكينز، الصحفي بإذاعة "مونت كارلو"، خلال تصريحات أبرزها موقع "get football news france" الفرنسي، إن النادي اللندني مهتم بضم مبابي هذا الصيف، ويدرس فرصه لحسم الصفقة.

وأضاف: "لم يقدم تشيلسي أي عرض رسمي، حتى الآن.. وهناك ناد إنجليزي آخر مهتم أيضا بالتعاقد مع مبابي".

وتسود قناعة لدى إدارة باريس سان جيرمان، بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى "سانتياغو برنابيو" مجانا، عند انتهاء عقده الصيف المقبل.

المصدر: وسائل إعلام