كأس العالم للسيدات.. الولايات المتحدة تهزم فيتنام

شرع منتخب أمريكا في خوض غمار نهائيات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، حيث فاز على نظيره الفيتنامي بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وأحرزت اللاعبة الأمريكية، صوفيا سميث، هدفين متتاليين لبلادها عند الدقيقتين (14 و45) من زمن الشوط الأول، بينما تكفلت زميلتها، ليندسي هوران، بتسجيل الهدف الثالث بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية جدول ترتيب المجموعة الخامسة (D)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة بين منتخبي هولندا والبرتغال، يوم غد الأحد.

المصدر: RT