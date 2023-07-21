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مونديال السيدات.. إسبانيا تهزم كوستاريكا في 5 دقائق

الرياضة

مونديال السيدات.. إسبانيا تهزم كوستاريكا في 5 دقائق
AFP /Marty MELVILLE
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استهل منتخب إسبانيا مشواره في نهائيات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بالفوز على نظيره الكوستاريكي (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدمت إسبانيا بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجلته اللاعبة الكوستاريكية فاليري ديل كامبو عند الدقيقة 23، وبعد دقيقتين فقط ضاعفت الإسبانية أيتانا بونماتي النتيجة لبلاده، ومن ثم اختتمت زميلتها إستير غونزاليس ثلاثية المنتخب الأوروبي، بحلول الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

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وحصد منتخب إسبانيا نقاط المباراة الثلاث، وتصدرت جدول ترتيب المجموعة الثالثة (C)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة بين منتخبي زامبيا واليابان يوم غد السبت.

المصدر: RT 

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