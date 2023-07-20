شاهد.. هدف تاريخي في كأس العالم للسيدات

قص منتخب نيوزيلندا شريط بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 بالفوز على نظيره النرويجي (1-0) في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما اليوم الخميس، أمام أكثر من 42 ألف متفرج.

ويعود الفضل في فوز نيوزيلندا للمهاجمة هاناه ويلكنسون التي أحرزت هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلادها، بحلول الدقيقة 48 من زمن اللقاء على ملعب "إبدن بارك - Eden Park" بمدينة كينجسلاند النيوزيلندية.

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وقادت هاناه ويلكنسون بذلك منتخب بلاده إلى تحقيق فوز تاريخي هو الأول له في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وتصدر منتخب نيوزيلندا ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بانتظار المباراة الثانية بين منتخبي الفلبين وسويسرا يوم غد الجمعة.

المصدر: RT