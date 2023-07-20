 
مباشر

افتتاح مونديال السيدات.. ودقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار

الرياضة

افتتاح مونديال السيدات.. ودقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpxp

افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي بطل العالم سابقا منافسات بطولة كأس العالم للسيدات اليوم في أوكلاند، بدقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار.

وشهد الحفل القصير الذي أقيم في "استاد إدين بارك"، الاحتفاء بالسكان الأصليين للدولتين المضيفتين أستراليا ونيوزيلندا، وقام بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة "دو إيت أجين".

وتم تقديم كأس البطولة قبل أن يبدأ الفريقان أكبر بطولة كأس عالم للسيدات حتى الآن، والتي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها من 24 منتخبا، في نسخة 2019 بفرنسا، إلى 32 منتخبا.

إقرأ المزيد
نيوزيلندا.. إطلاق للنار قرب فندق لاعبات المنتخب النرويجي لكرة القدم
نيوزيلندا.. إطلاق للنار قرب فندق لاعبات المنتخب النرويجي لكرة القدم

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الإيرلندي في المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي.

ويعد المنتخب الأمريكي، حامل اللقب في آخر نسختين والفائز باللقب 4 مرات، هو المرشح الأبرز لنيل اللقب، كما يعتبر المنتخب الألماني الفائز باللقب مرتين والمنتخب الإنجليزي الفائز ببطولة أوروبا الأخيرة أبرز المرشحين الآخرين.

وبدأت بطولة كأس العالم، التي تستمر حتى 20 أغسطس، بعد أن حدثت واقعة إطلاق نار في وقت سابق من اليوم والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم المسلح المشتبه به، وأصابة 5 أشخاص آخرين.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد الحادث أن المباراة الافتتاحية ستقام في موعدها، وقرر الوقوف دقيقة صمت قبل بداية اللقاء في "إدين بارك".

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا