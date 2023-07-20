افتتاح مونديال السيدات.. ودقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار

افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي بطل العالم سابقا منافسات بطولة كأس العالم للسيدات اليوم في أوكلاند، بدقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار.

وشهد الحفل القصير الذي أقيم في "استاد إدين بارك"، الاحتفاء بالسكان الأصليين للدولتين المضيفتين أستراليا ونيوزيلندا، وقام بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة "دو إيت أجين".

وتم تقديم كأس البطولة قبل أن يبدأ الفريقان أكبر بطولة كأس عالم للسيدات حتى الآن، والتي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها من 24 منتخبا، في نسخة 2019 بفرنسا، إلى 32 منتخبا.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الإيرلندي في المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي.

ويعد المنتخب الأمريكي، حامل اللقب في آخر نسختين والفائز باللقب 4 مرات، هو المرشح الأبرز لنيل اللقب، كما يعتبر المنتخب الألماني الفائز باللقب مرتين والمنتخب الإنجليزي الفائز ببطولة أوروبا الأخيرة أبرز المرشحين الآخرين.

وبدأت بطولة كأس العالم، التي تستمر حتى 20 أغسطس، بعد أن حدثت واقعة إطلاق نار في وقت سابق من اليوم والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم المسلح المشتبه به، وأصابة 5 أشخاص آخرين.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد الحادث أن المباراة الافتتاحية ستقام في موعدها، وقرر الوقوف دقيقة صمت قبل بداية اللقاء في "إدين بارك".

المصدر: "وكالات"