نيوزيلندا.. إطلاق للنار قرب فندق لاعبات المنتخب النرويجي لكرة القدم

أفادت وكالة "فرانس برس" بوقوع إطلاق للنار قرب فندق لاعبات المنتخب النرويجي في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم للسيدات هناك.

وذكرت صحيفة NZ Herald المحلية، أن إطلاق الرصاص وقع يوم الخميس وأسفر عن مقتل شخصين كما لقي الجاني حتفه. ووفقا للصحيفة، أصيب في الحادث 6 أشخاص بينهم رجل شرطة.

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ووقع الحادث بالقرب من فندق المنتخب النرويجي الذي من المقرر أن يلعب يوم الخميس المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد منتخب نيوزيلندا.

وقالت مارين مجيلدي كابتن المنتخب النرويجي، إنها استيقظت مع زميلاتها في الفندق الذي يبعد عن مكان الحادث 300-400 متر، بعد سماع صوت مروحية وأبواق سيارات الإسعاف.

وأكدت "تمتع لاعبات المنتخب بالهدوء، ومواصلتهن الاستعداد لمباراة اليوم كالمعتاد".

من جانبه أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأن كأس العالم للسيدات سيبدأ كما هو مخطط له، والحادث لا علاقة له بكرة القدم.

المصدر: نوفوستي