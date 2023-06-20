رغم مشاركتها في معسكر مع الجزائر.. أنيسة لحماري تمثل المغرب في مونديال 2023

ضم المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات، اللاعبة أنيسة لحماري إلى القائمة الأولية للمنتخب، استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2023، في نيوزيلندا وأستراليا.

واستدعى رينالد بيدروس المدير الفني لمنتخب المغرب، أنيسة لحماري لاعبة نادي لاعبة غانغون الفرنسي، للانضمام إلى القائمة لخوض المعسكر الخارجي المقام في النمسا قبل اختيار القائمة النهائية.

وتنطلق نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو 2023.

المفاجأة بتواجد أنيسة لحماري في القائمة الأولية لمنتخب المغرب، هي أنها شاركت في معسكر تدريبي لمنتخب الجزائر خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين، بعد مشوار دولي مع فرنسا بمختلف الفئات العمرية.

تحمل أنيسة 3 جنسيات وهي المغربية والجزائرية والفرنسية، حيث ولدت في مدينة سان كلود الفرنسية من أب جزائري وأم مغربية.

تبلغ أنيسة لحماري من العمر 26 عاما، وتستعد حاليا مع منتخب المغرب لخوض 3 مباريات أمام كل من إيطاليا وسويسرا وجامايكا قبل انطلاق مونديال 2023.

المصدر: وسائل إعلام