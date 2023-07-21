متى وأين يمكن مشاهدة مباريات ميسي مع إنتر ميامي؟

ينتظر عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفارغ الصبر ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، بعد الانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادما باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يستهل ميسي مشواره رسميا مع إنتر ميامي، بمواجهة نادي كروز أزول المكسيكي، مساء اليوم الجمعة 21 يوليو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا، والثالثة من فجر يوم السبت بتوقيت السعودية.

وكان الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي، قد أكد أن مواطنه ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس بإمكانهما المشاركة في مواجهة كروز أزول المكسيكي.

أين يمكن مشاهدة المباراة؟

يقدم تطبيق "Apple+ TV" خدمة النقل المباشر لمباريات إنتر ميامي، إذ سيتمكن عشاق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من مشاهدة مبارياته في جميع أنحاء العالم.

المصدر: وسائل إعلام