ميسي يتسوق مع عائلته في أمريكا دون قيود أو حراسة.. ويلفت انتباه امرأة عجوز (فيديو)

بدأ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، التكيف مع أوضاع حياته الجديدة في الفترة المقبلة، بعد تغيير وجهته من أوروبا إلى أمريكا.

وظهر ميسي وهو يتسوق في أحد المولات بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة زوجته وأبنائه، من دون وجود الحراسة التي كانت تصطحبه أثناء جولاته في البلدان الأوروبية، التي قضى فيها اللاعب معظم مسيرته الاحترافية.

وبدا النجم الأرجنتيني في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتجول براحة وحرية تامة دون تجمهر من المواطنين في المول التجاري لالتقاط الصور التذكارية معه أو الحصول على توقيعه، على عكس ما اعتاد عليه في حياته من قبل، باستثناء امرأة عجوز طلبت منه التقاط صور.

وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الضوء على تلك الأجواء، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنيت، مع صور لميسي، حيث علقت: "على الأقل، في الصور التي يتم مشاركتها على الشبكات الاجتماعية، يمكن رؤية ميسي مبتسما وهو يدخل لأخذ لحظة مع عملاء المؤسسة".

وأضافت: "لكن يمكن أيضا رؤيته بشكل عرضي، ودون التواجد غير المريح لعناصر الأمان من حوله التي تحميه، أو الملحقات التي تجعلك تمر مرور الكرام في الحشد".

🛒🇺🇸 A unos días de su presentación, Messi comienza a adaptarse a su nuevo entorno en Miami y al argentino se le vio haciendo actividades como cualquier otro simple mortalhttps://t.co/GzTypTkjTz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 14, 2023

المصدر: وسائل إعلام