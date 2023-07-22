بداية "هوليوودية".. رد فعل النجوم بيكهام وسيرينا وكارداشيان على هدف ميسي "القاتل"

بدأ النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ مسيرته الجديدة مع إنتر ميامي الأمريكي، بطريقة "هوليوودية" بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى كروس أسول المكسيكي في الوقت الضائع للمباراة.

وأبهر ميسي بهدفه الـ"قاتل"، الذي سجله في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع بتسديدة رائعة من كرة ثابتة، نجوم الرياضة والفن، من بينهم النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، الذي ذرف دموع الفرح، ونجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، ونجم كرة السلة الأمريكي، ​ليبرون جيمس، وعارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الشهيرة، كيم كارداشيان، وغيرهم.

وقام ليبرون جيمس بإعادة نشر هدف ميسي القاتل عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث عبر عن دهشته الكبيرة بالهدف مضيفا عبارة: "لا يصدق".

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وانتشرت صور تظهر ليبرون جيمس وسيرينا ويليامز وهما يتلقطان الصور من هاتفهما الخاص لميسي في أول حضور له في ​الدوري الأمريكي​.

ويذكر أن ليونيل ميسي (36 عاما) انضم إلى صفوف إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام