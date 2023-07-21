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حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم المغربي أمرابط

الرياضة

حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم المغربي أمرابط
AFP
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كشف فيورنتينا الإيطالي حقيقة العرض المقدم من مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم النجم المغربي سفيان أمرابط، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وارتبط أمرابط في الأسابيع الماضية بمغادرة فيورنتينا، وسط أنباء عديدة تربطه بالكثير من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وقال باروني الرئيس التنفيذي لفيورنتينا، عن حقيقة العرض المقدم من مانشستر يونايتد: "لم نتلق أي عرض لسفيان، وأخبرته بالتركيز معنا".

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من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على "تويتر": "مانشستر يونايتد يركز في الوقت الحالي على ضم الدنماركي راسموس هويلوند (نجم أتالانتا)، وسيتم مناقشة احتمالية التعاقد مع أمرابط لاحقا".

وخطف أمرابط الأنظار بعد تألقه خلال كأس العالم قطر 2022، وساهم في حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع.

يذكر أن فيورنتينا يريد الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون يورو، من أجل السماح برحيل نجمه المغربي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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