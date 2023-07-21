بقميص "الشياطين الحمر".. رونالدو يلبي طلب مشجع اقتحم مباراة بنفيكا (فيديو)

اقتحم أحد المشجعين أرضية ملعب "ألجارفي" لالتقاط صورة مع النجم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، خلال الودية التي جمعت العالمي مساء أمس الخميس ببنفيكا البرتغالي.

وقبل انطلاق الشوط الثاني قام مشجع، ارتدى قميصا لمانشستر يونايتد يحمل اسم الدون، باقتحام ملعب المباراة.



ولبى رونالدو طلب المشجع، والتقط صورة معه، قبل معانقته ومغادرة أرضية الملعب رفقة أفراد الأمن.

Cristiano Ronaldo with a fan ❤️



pic.twitter.com/KxHmMcYvt1 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) July 20, 2023

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يذكر أن المباراة الودية انتهت بفوز بنفيكا على النصر بنتيجة 4-1.



رباعية بنفيكا حملت توقيع أنخيل دي ماريا وجونكالو راموس "هدفين" وأندرياس شجيلديروب.

أما هدف النصر سجله سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 42.



ويخوض النصر، معسكره الخارجي في البرتغال، تحضيرا للموسم الجديد مع مدربه البرتغالي لويس كاسترو.

المصدر: "وسائل إعلام"